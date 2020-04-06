فنانة تونسية: لا أخجل من علاقتي بـ"القذافي" وكان يصوم ولا يشرب الخمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة التونسية نجلاء، تفاصيل العلاقة التي جمعتها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك عبر حوار أجرته وعُرض على قناة الحوار التونسي.

وقالت "الله يرحمه وينعمه القائد معمر القذافي، كان هناك علاقة بيني وبينه لا تجعلني أخجل، معمر القذافي فخر ليا وفخر لليبيين وللعرب ككل، أنا أحكي عن القائد معمر القذافي الشخص، السياسة لا أفهمها ولا أعرف فيها، فقط أحكي عما رأيته".

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وأضافت أن بعد منع دخولها من مصر كانت تظهر على الكثير من القنوات الفضائية، واستقبلت دعوة للظهور على التليفزيون الليبي، وذهبت مع مدير أعمالي لهناك، متابعة "استقبلني برحابة صدر وأعرب لي عن استعداده لمساعدتي في أزمتي التي منعت بسببها من دخول مصر، لأنه لا يحب أن يُظلم أحد، وعرض عليّ التوسط عند مبارك لرفع قرار منعي".

واستكملت نجلاء "سألني ماذا تحبين أن تقدم لكي الدولة الليبية، فطلبت أن تدعمني ليبيا فنيًا، وأن نقدم سي دي يضم عدد من الأغاني"، وردًا على سؤال هل استلطفها، أجابت "عجبه بساطتي وتلقائيتي"، لافتة أن علاقتها به لم تستمر طويلا لأنها خشيت من الحاشية المحيطة به، بعد أن شعروا بقلق من ناحيتها.

وعنه قالت "هو رجل محترم يصوم كل اثنين وخميس، ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان، وبكيت عليه بسبب موته بهذه الطريقة".