محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روجت الفنانة رانيا محمود ياسين، لمسلسلها الجديد "فلانتينو"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وكتبت: "مسلسل فلانتينو في رمضان بإذن الله، ربنا يرفع الغمة". مسلسل "فلانتينو" بطولة النجم عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج رامي إمام. من ناحية أخرى، خضعت رانيا محمود ياسين مؤخرا لعملية جراحية، وخرجت من المستشفى بعدما تماثلت للشفاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر "رانيا ياسين تروج لـ"فلانتينو": "ربنا يرفع الغمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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