محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: يواصل الفنان محمد عبد الرحمن (توتة) تصوير مسلسله "جمجموم وفيديو"، برفقة الفنان محمد سلام، والمقرر عرضه في رمضان 2020. وقال "عبدالرحمن توتة"، لـ"الخليج 365"إن فريق العمل مستمر في تصوير المسلسل حاليًا مع التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل مواقع التصوير، مشيرًا إلى أن جميع العاملين يرتدون الكمامات والقفازات اليدوية مع غسل الأيدي بالماء والصابون والتعقيمات وخلافه: " بنشتغل في ظروف ما يعلم بيها إلا ربنا".

وأضاف "توتة": "نسابق الزمن كي نلحق بالموسم الرمضاني، وأتمنى أن نقدم للجمهور عمل ينال إعجابه، في ظل الوضع الراهن".

مسلسل "جمجوم وفيديو"، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وكان يحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، إخراج إسلام خيرى، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الرحمن توتة لـ"الخليج 365": "بنشتغل في ظروف ما يعلم بيها إلا ربنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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