‪ بعد حمله "عمرو دياب" مؤلف مسلسل علي ربيع ومصطفى خاطر يكشف تفاصيل اختيار الاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشف الفنان علي ربيع عن البوستر الرسمي لمسلسله المقرر عرضه في رمضان المقبل "عمرو دياب"، بعد تغيير اسمه المبدئي "وصل أمانة"، والذي يؤدي فيه دور البطولة مع الفنان مصطفى خاطر.

المؤلف مصطفى عمر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن تغيير الاسم، وقال: "المفاجأة هنا أن هذا هو اسم المسلسل المتفق عليه من البداية، ولكن فضلنا تأجيل الكشف عنه حتى آخر وقت، ومع عرض الحلقة الأولى يعرف الجمهور سر اختيارنا اسم الفنان عمرو دياب".

وأضاف: "بدأت مع المؤلف فاروق هاشم كتابة المسلسل قبل نهاية العام الماضي، ونواصل حاليا كتابة حلقاته، وما زال أمامنا حوالي خمس حلقات، ومع الظروف الحالية نراعي اختيار أماكن تصوير المشاهد، بحيث لا تكون مغلقة، أو بها تجمعات كبيرة للحفاظ على سلامة الفنانين".

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وعن موقف الفنان عمرو دياب بعد اختيار اسمه عنوانا للعمل، قال مصطفى: "نحن كمؤلفين كتبنا الموضوع، ومثل هذه الأمور بالتأكيد يتولاها الإنتاج".

وكشف المؤلف عن ضيوف شرف المسلسل، وقال: "منهم الفنانون صلاح عبد الله، ومحمود الليثي، وويزو".

المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد محمود، ومحسن منصور، ونهال عنبر، وعدد من ضيوف الشرف.