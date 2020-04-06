فيديو.. نادية الجندي تكشف السبب وراء عودتها للتمثيل في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة نادية الجندي، إن السبب وراء عودتها للتمثيل مرة آخرى بمسلسل "سكر زيادة"، هو الجمهور، مؤكدة إنه يطالبها مرارًا وتكرارَا بالعودة، وهو ما دفعها لتحقيق رغبته.

وأضافت "نادية"، خلال لقاءها ببرنامج mbc trending: "كنت منتظرة ألاقي حاجة جديدة، أنا عملت كل الأدوار اللي في الدنيا، وأحب إن الناس يوحشهم ظهوري فلما أظهر يكون ده بشكل مختلف، عشان كده رجعت السنة دي".

وتابعت: "بقدم شخصية عصمت، وكوميديا مختلفة وشكل جديد فاتحمست ونزلت أعمل العمل ده السنة دي، جمهوري دايما يبعتلي إنتي فين ومختفية ليه.. نزلت بناء على رغبة الجماهير اللي بتحبني".

وتواصل نادية الجندي، تصوير مشاهدها في مسلسل "سكر زيادة"، المقرر عرضه في رمضان 2020.