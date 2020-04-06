فيديو.. نادية الجندي تكشف حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد في كواليس "سكر زيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تخوض الفنانة نادية الجندي، الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "سكر زيادة"، برفقة الفنانة نبيلة عبيد.

وردًا على الشائعات التي تخص توتر علاقتها بنبيلة عبيد خلال الكواليس، نفت "نادية"، الأمر مؤكدة أن علاقتهما جيدة للغاية.

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج mbc trending: "مفيش خلافات بيني وبينها خالص، مفيش خالص الكلام ده.. الناس متخيلة حاجة مش مظبوطة، إحنا عيلة واحدة كلنا"، مضيفة: "ولو على أحداث المسلسل هيبقى فيه مشاكل جامدة".

مسلسل "سكر زيادة"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته بجانب الثنائي سميحة أيوب ‏وهالة ‏فاخر،وعدد من الضيوف من بينهم أحمد السقا، أحمد فهمى، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان ‏السيد، ‏بدرية ‏طلبة، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.