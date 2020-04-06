فيديو.. البرومو الدعائي الأول لمسلسل "سكر زيادة" لنبيلة عبيد ونادية الجندي

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بدأت عدد من القنوات عرض الدعايات الخاصة بالمسلسلات الجديدة للموسم الدرامي الحالي 2020، بجانب انتشارها على مختلف مواقع الفيديوهات الشهيرة على شبكات الإنترنت، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ البرومو الدعائي لمسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندي، نبيلة

عبيد، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات والمشاكل التي يتعرضن لها في حياتهن اليومية وكيفية مواجهاتها.

يشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما، أبرزهم "سميحة أيوب، هالة فاخر، مصطفى أبو

سريع، إنجي علي، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف"مايان السيد، خالد أنور، روجينا، سليمان عيد، محمد عادل"، تأليف: أمين جمال، إبراهيم محسن، إخراج: وائل إحسان.