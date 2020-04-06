فيديو.. فضل شاكر يحقق المليون الأول بأغنيته "بتوحشيني" على "يوتيوب"

حققت أغنية الفنان فضل شاكر الجديدة "بتوحشيني" أكثر من مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناته الرسمية على مقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات: محمد رفاعي، ألحان: وليد سعد، توزيع: عليأباظة، يقول مطلع الأغنية: "يعني إيه بحبك.. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود.. يعني إيه بحبك.. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود.. انتي أجمل حاجة فيا، انتي روحي ونور عنيا.. لو تغيبي النور يظلم، وأما اشوفك يعود".
يذكر أن فضل طرح أخيراً أغنية "يا ترى"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، كلمات: أحمد ماضي ، ألحان: زياد يوسف، توزيع: زاهر ديب.
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