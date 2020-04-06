فيديو.. برومو دعائي جديد للمسلسل الكوميدي "رجالة البيت"

تداولت بعض صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، برومو دعائيًا جديدًا لمسلسل "رجالة البيت" للثنائي الكوميدي الشهير "أحمد فهمي، أكرم حسني"، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2020.
أعلن فهمي وأكرم سابقًا عن الاسم الرسمي "رجالة البيت"، على حسابهما الرسمي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ترويجه سابقاً باسم "تيمونوبومبا".
يوجد الثنائي الكوميدي الشهير أكرم حسني وأحمد فهمي بمسلسل "رجالة البيت"بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا في مصر، منهم "بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول"، تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.
يعتبر"رجالة البيت" التعاون الدرامي الثاني بين فهمي وحسني،بعد نجاحهما في مسلسل "ريح المدام"، الذي عرض في رمضان 2018 مع مي عمر، وشارك أكرم في حلقة من مسلسل "الواد سيد الشحات" في رمضان الماضي، مع هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن".
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