مع فلانتينو.. حمدي المرغني في ثاني مسلسلاته الرمضانية "2 في الصندوق"

يعيش الفنان الكوميدي حمدي المرغني حالة من النشاط الدرامي في رمضان 2020، فبعد الإعلان عن مسلسله "فلانتينو"، مع الزعيم عادل إمام، أعلن عن مسلسله الثاني "2 في الصندوق"، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق المرغني على البوستر الدعائي للمسلسل قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل اتنين في الصندوق على رمضان 2020".

المسلسل بطولة: "حمدى الميرغنى، محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، نهى عابدين، صلاح عبدالله، بيومى فؤاد،

انتصار، رحاب الجمل، أحمد عبدالله، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويتضمن في حلقاته حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.