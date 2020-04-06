نادية الجندي تكشف عن شخصيتها في مسلسل "نساء من ذهب"

كشفت النجمة نادية الجندي عن سر انجذابها لمسلسل "نساء من ذهب"، والمفترض عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك أثناء لقاء لها مع برنامج "إم بي سي ترينديج"، وأوضحت أن القصة الجديدة والدور المختلف هما ما شجعها على خوض التجربة.

وعن شخصيتها في المسلسل قالت: "إن الدور يحمل نوعًا جديدًا

من الكوميديا وهي شخصية تدعى "عصمت" وهي امرأة قوية ولكن تملك خفة الظل، فالعمل يمتلك كوميديا الموقف".

كما كشفت نادية الجندي عن حقيقة الخلاف مع نبيلة عبيد، وأوضحت أنه لا أساس له من الصحة، ولكن الشخصيتين في المسلسل

بينهما مشكلات عدة.

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وأخيرًا أكدت نادية الجندي صعوبة مهنة التمثيل، وأنها من أكثر المهن إرهاقًا ولا يتحملها إلا من يعشقها.

يذكر أن مسلسل "نساء من ذهب"، من بطولة كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، بيومي فؤاد، بدرية طلبة، حسني شتا، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.