صور.. تفاصيل مسلسل "عمر و دياب" لـ مصطفى خاطر و علي ربيع

يشارك الثنائي الكوميدي الشهير "علي ربيع، مصطفى خاطر"، في الموسم الرمضاني 2020 بالمسلسل الكوميدي "عمر و دياب"، حيث نشر خاطر، الصورة الدعائية للمسلسل على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق خاطر على الصورة قائلاً:"انتظرونا رمضان 2020"، وتشابه إسم المسلسل مع إسم الهضبة عمرو دياب مما جعل متابعي خاطر يتساءلون عن سر الإسم وذلك عبر تعليقاتهم على البوستر،حكي المسلسل عن تورط شابان"عمر و دياب"، في الكثير من الديوان وتراكمها عليهم وتوقعهم في العديد من المشاكل.
المسلسل من بطولة"علي ربيع، مصطفى خاطر، محمود الليثي، محمد محمود، نهال عنبر، أحمد الشربيني، من تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج:معتز التوني".
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