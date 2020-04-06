صور.. تفاصيل مسلسل "عمر و دياب" لـ مصطفى خاطر و علي ربيع

يشارك الثنائي الكوميدي الشهير "علي ربيع، مصطفى خاطر"، في الموسم الرمضاني 2020 بالمسلسل الكوميدي "عمر و دياب"، حيث نشر خاطر، الصورة الدعائية للمسلسل على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق خاطر على الصورة قائلاً:"انتظرونا رمضان 2020"، وتشابه إسم المسلسل مع إسم الهضبة عمرو دياب مما جعل متابعي خاطر يتساءلون عن سر الإسم وذلك عبر تعليقاتهم على البوستر،

حكي المسلسل عن تورط شابان"عمر و دياب"، في الكثير من الديوان وتراكمها عليهم وتوقعهم في العديد من المشاكل.

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المسلسل من بطولة"علي ربيع، مصطفى خاطر، محمود الليثي، محمد محمود، نهال عنبر، أحمد الشربيني، من تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج:معتز التوني".