إنريكيه إيغليسياس يراقص ابنته.. وهذه ردة فعل ريكي مارتن-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم العالمي ​إنريكيه إيغليسياس​ فيديو جديد على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهره وهو يراقص ابنته ماري البالغة من العمر شهرين.

وعبر النحم العالمي ​ريكي مارتن​ عن اعجابه بالفيديو.

إنريكيه إغليسياس المغني الأسباني وحبيبته لاعبة التنس الروسية السابقة ​آنا كورنيكوفا​ استقبلا طفلتهما ماري وهي الثالثة لهما في يوم 30 كانون الثاني/يناير 2020.

وتجدر الإشارة أيضاً أن إغليسياس وكورنيكوفا لديهما تؤام “لوسي ونيكولاس”.

ولم يتم عقد قران إغليسياس وكورنيكوفا حتى الآن على الرغم من أن علاقتهما دامت طويلاً وتخطت الـ17 عاماً.

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