ممثل أميركي ترك بقشيش لعمال مطعمه المفضل بقيمة 21 ألف دولار

ميرنا وليد - بيروت - توقف النجم العالمي ​تايلر بيري​ البالغ من العمر 50 عامًا عند مطعم في هيوستن يوم أمس الأحد (5 نيسان/أبريل) وترك بقشيش بقيمة مادية كبيرة للعمال هناك.

ترك تايلر بقشيش بقيمة 500 دولار لكل نادل ويبلغ عددهم 42 وهم لا يعملون في الوقت الحالي، وبالتالي إجمالي ما دفعه من بقشيش 21000 دولار، وفقًا لتقارير TMZ.

ووفقا للعمال في المطعم، تايلر هو من أشد المعجبين بالمطعم الذي يتوقف عنده لتناول الطعام بشكل متكرر.

تايلر بيري هو من مواليد 13 ايلول/سبتمبر 1969 في نيو أورلينز، لويزيانا، الولايات المتحدة، هو ممثل أميركي بدأ مسيرته الفنية عام 1992. هو أيضا كاتب مسرحي، كاتب سيناريو.

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