يسرا تتحدث عن شبح إصابتها بسرطان الدم.. ولماذا فشلت مع عادل إمام؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت ​الممثلة المصرية يسرا​ عن تفاصيل معاناتها من خوف إصابتها بمرض سرطان الدم "​اللوكيميا​"، إذ أنها واجهت هذا "الشبح" بمفردها ولم تخبر أحد من أفراد عائلتها حتى والدتها، وكانت تنتظر نتيجة تحليل "اللوكيميا".

وأوضحت أنها عاشت حالة من الرعب بسبب الخوف من "اللوكيميا" لأنه قبل 20 عامًا كانت التكنولوجيا في النتائج والعلاج من المرض ليست كما هي اليوم، منوهة إلى أن المرضى وقتها كان من يتخطاه ويتعافى منه قليلون لأن المرض كان خطيرًا.

وتحدثت يسرا أيضاً عن علاقتها بوالدتها، معربةً عن إشتياقها لها كثيراً، وأكدت أنها في حال واجهتها أزمة كانت تخاف كثيرًا على والدتها أما حاليًا ولأن والدتها غير موجودة سيتحول خوفها على زوجها.

أما عن زواجها، فقالت يسرا خلال حلولها ضيفة على برنامج "دبي كروز" الذي تقدمه الإعلامية ميساء مغربي، أنها سعيدة جداً، قائلةً:"مكنتش أحلم إني يكون عندي زوج زيه ومن غير وجوده في حياتي أعتقد مكنتش وصلت للي أنا فيه وبدعي ربنا يخليهولي وخالد بالنسبة لي هي حياتي".

وتابعت قائلة: "هو طول عمره بيقولي إنتي أحلى حاجة في حياتي حصلتلي وهو كمان أحلى حاجة في حياتي حصلتلي وهو من أحلى وأنضف الحاجات اللي حصلتلي".

وأشارت أيضاً إلى أنها لا تنافس أحداً في السباق الرمضاني، بل تهتم بعملها، قائلةً:"لا أشغل نفسي بالآخرين لأن هذا يجعلني أنشغل عن شغلي ولا أفكر فيما يعمل الآخرون أنا مش بتاعة كده".

ومن ناحية أخرى، كشفت عن فشلها مع الممثل المصري ​عادل إمام​ في محاولة الصلح بينه وبين المخرج المصري الراحل يوسف شاهين وأكدت أن فشلها تم إثباته لعدم استطاعتها الجمع بينهما في فيلم سينمائي.