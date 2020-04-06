ميرنا وليد - بيروت - أثار ​جونيور​ حفيد الممثل المصري الراحل ​عمر الشريف​ جدلاً واسعاً، وذلك بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له، ظهر فيها وهو يرتدي مايوه نسائي ورافعاً إصبعه الأوسط.

وعلّق على الصورة منتقداً الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قائلاً:"أشعر بالألم نفسه عندما يتكلم دونالد ترامب وعندما أزيل شعر منطقة البكيني".

وأعاد جونيور من خلال صورته هذه الجدل حول مثليته الجنسية، وذلك بعد إعترافه منذ سنوات بميوله الجنسية نحو الرجال، فتلقى الكثير من التعليقات التي طالبته بإحترام إسم جدّه أو تغيير عائلته.

وكان من بين التعليقات "انت عار على عمر الشريف"، "مالك بس دا انت جدك كان عالمي وانت بتمحي تاريخه بكده".

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كانت هذه تفاصيل خبر حفيد عمر الشريف يظهر بمايوه نسائي ويثير الجدل مجدداً حول مثليته الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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