ميرنا وليد - بيروت - أثارت ​الفنانة المصرية روبي​ الجدل بصورة لها من داخل الحجر منزلها، والتي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت روبي في الصورة، وهي تمسك بدراجتها الخاصة، من دون أن تعلق عليها، في محاولة منها لقتل الملل وروتين البقاء في المنزل لفترة طويلة، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​، وأصبحت الدراجة هي وسيلة روبي هذه الأيام، للتغلب على الحجر المنزلي، والبقاء به أطول فترة.

متابعو روبي ربطوا بين هذه الدراجة وبين الدراجة، التي كانت تستقلها في واحد من أشهر كليباتها منذ بدايتها الفنية "ليه بيداري"، والذي ظهرت فيه تستقل دراجة "الجيم".

وعلق أحد المتابعين: "العجلة تاني"، فيما قال آخر: "إيه كمية العجل دي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روبي تثير الجدل بصورتها في الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.