تراند اليوم : عاجل بالفيديو – يسرا تروي تفاصيل إصابتها بسرطان فى الدم

كشفت الفنانة يسرا، عن الفترة التى عاشتها بعد إصابتها بسرطان فى الدم، والتى اتضح فى النهاية بعد إجراء التحليل والكشوف الطبية أنه كان اشتباه فقط فى إصابتها بالمرض اللعين.

وقالت يسرا خلال استضافتها فى برنامج “دبى كروز” للفنانة ميساء مغربى: “إننى عشت مرحلة صعبة فى حياتى وهى فترة شبح المرض بسرطان فى الدم.

وأضافت يسرا قائلة: “قررت فى هذه الفترة أن أعزل نفسى تماما ولا أتحدث مع أحد عن مرضى وكنت أحرص على عدم معرفة والدتى حتى تبين من التحليل الطبية أن النتائج سلبية”.

وأوضحت يسرا قائلة: “استفدت من هذه التجربة كثيرا وكنت خائفة جدا على والدتى وحاليا أخاف على زوجى من أن يتعرض إلى أى سوء فى حياتى”.

يذكر أن يسرا تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل “دهب عيرة” والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.