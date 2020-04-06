تراند اليوم : فضيحة جنسية لـ” حفيد عمر الشريف ” .. شذوذ جنسي و ظهر بحمالة صدر – اتفرج

أثار عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف حالة من الجدل الواسعه بسبب ظهوره امس مرتديا حمالة صدر وتصدر بعدها تريند جوجل.

حفيد عمر الشريف معروف بتصريحاته وأفعاله الجريئة لدرجة انه كشف عن بعض العلاقات النسائية لجده “عمر الشريف” حيث قال ان حياة جده يغزوها النزوات الجنسية خصوصا مع الممثلة باربرا سترايسند وكان جده يعتمره حظ سىء فى لعبة الورق وهو ما اعتبره البعض نوعا من الإساءة لجده.

وتابع الحفيد: أن جده تردد بعد انتهاء تصوير مشاهده فى فيلم “لورانس العرب” الى حانات الكحول، ليتوجها من بعدها فى أحد فنادق الدعارة مع فتيات كان يحضرهن مخرج العمل ديفيد لين بنفسه.

وأضاف: لم أكن أحب الإستماع الى جدى وهو يروى لى قصصًا عن الحياة الجنسية الخاصة به، لكنه كان دائمًا منفتحًا جدًا عندما يتعلق الأمر بهذا الشأن”.

ومن بين التصريحات الجريئة أيضا التى كشف عنها حفيد عمر الشريف أن له ميول جنسية والتى وصلت الى حد طلب يد الفنان البريطاني سام سميث وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعى العربية.

فبعد أن نال الفنان البريطاني سام سميث، جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، أعلن عمر جونيور على الملأ حبه لـ سميث، ولم يتوقف فقط عند هذا الحد، بل طلب يده للزواج، وكتب في تغريدة: “سام سميث أنت رجلي. أحبك. تزوجني”.

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وتعرض حفيد عمر الشريف الى هجوم شرس عربيا حتى انه فكر فى الانتحار يوما ما بسبب هذا الامر ولكنه تراجع عن هذا القرار فضلا عن انه يخاف العودة الى مصر حتى لا يتم القاء القبض عليه بتهم نشر الفسق والفجور.

وقد شن حفيد عمر الشريف، هجومًا عنيفًا على شركة “ديزني” من خلال حسابه على موقع التواصل تويتر، بسبب دور مثلى جنسيا وكتب قائلًا: “سيلعب دور مثلى الجنس رجل أبيض مستقيم وهذه صور نمطية، هذا فشل.. يجب أن تغرق هذه السفينة”.

ومن المعروف ان حفيد عمر الشريف نصفه مصرى والنصف الاخر يهودى.