أعلن الموقع الرسمي للنجم العالمي جاي بيندكيت عن وفاته بسبب فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، عن عمر يناهز 68 عامًا.

وقال الموقع الرسمي لـ جاي بيندكيت :” “بحزن عميق يجب أن نعلن عن وفاة جاي في الرابع من أبريل بسبب المضاعفات الناشئة عن عدوى COVID-19”.

وشارك جاي بيندكيت في فيلم Aliens وفي The Dark Knight Rises وكذلك في فيلم Foyle’s War.

ومن اشهر الملسلسلات التي شارك فيها Page Eight, X-Bomber, The Dirty Dozen: Next Mission,