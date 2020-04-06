تراند اليوم : أغنية «الحجر الصحي» تحصد 200 ألف مشاهدة في 24 ساعة

خطفت المغنية اللبنانية الصاعدة شانتال بيطار الأضواء على مواقع التواصل فور نشر أغنيتها «بالحجر الصحي» أول عمل فني رومانسي في أجواء «كورونا» الذي فرض التباعد بين الناس.

وحصدت أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة، رغم أن بيطار التي لا تزال غير معروفة خارج لبنان، قدمتها ببساطة وبلا أي استعداد، إذ جلست أمام الكاميرا ورددت كلمات المؤلف والموزع الموسيقي ريان الهبر: «عم تخطر عبالي بالحجر الصحي/‏/‏ بيخطر لي اكتبلك.. وعم ارجع محي/‏/‏ كيفك بالبداية؟ مقضي وقتك كيف؟.. شو وضع الوقاية؟ وشو وضع التنظيف؟/‏/‏ كم من رواية قريت، مين اتصلت حكيت/‏/‏ عم تاخد بالك ع حالك؟ عم تاكل صحي؟».