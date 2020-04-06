تراند اليوم : أبنة عمرو دياب تجنن الجمهور و هي قاعدة في البيت – اتفرج

نشرت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام”، صورة جديدة لها بلوك كاجول.

وعلقت كنزى على الصورة قائلة: “مللت”

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

Advertisements

قمر ???????????? انت بنت الغالى زى القمر

ومن ناحية اخرى نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب مقطع فيديو مؤخرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تبرز فيه موهبتها في الرقص.

وتلقت كنزي العديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو الذي يظهر موهبتها الكبيرة في الرقص حيث قال البعض موهبتها كبيرة وعائلة عمرو دياب متعددة المواهب وهذه ليست المرة الأولى التى تنشر فيها كنزى فيديوهات لها وهى ترقص، فدائما ما تشارك أصدقاءها هذه الفيديوهات.