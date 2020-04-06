كتب امير فتحي في الاثنين 6 أبريل 2020 02:56 مساءً - ظهرت الفنانه “يسرا” أمس الأحد الموافق 5 مارس في برنامج “دبي كروز” مع الفنانة “ميساء مغربي” الذي يعرض عبر شاشة تليفزيون “دبي”، وتحدثت عن تشخيصها بمرض سرطان الدم ” اللوكيميا” وفترة الرعب التي عاشتها وكيف اخفت الخبر عن الجميع بما فيهم والدتها، موضحًة أنها واجهت شبح الإصابة بالمرض بمفردها منذ 20 عامًا. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تروى تفاصيل وتكشف حقيقة إصابتها بسرطان الدم.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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