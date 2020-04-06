فجر السعيد تسخر من صفاء الهاشم : ” فاشينستا طبخ “

كتب امير فتحي في الاثنين 6 أبريل 2020 02:56 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” سخرت من خلالها من نائبة مجلس الأمة الكويتي ” صفاء الهاشم ” بعد خروجها بمقطع فيديو من المطبخ خلال تواجدها في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد .
حيث علقت فجر السعيد على ذلك ناصحة صفاء الهاشم باعتزال العمل السياسي فكتبت قائلة : ” صفاء الهاشم عقب لايف الطبخ البارح أبشركم لقت وظيفة تدخل فلوس أكثر من مجلس الأمة .. فاشينستا طبخ موفقة أم عزوز توكلي على الله ” .
وتابعت : ” عندك كل المؤهلات اللي تخليكي أشهر طباخة في العالم العربي واتركي السياسة شو إلك فيها كرهت العالم فيك .. فاشينستا يعني فلوس وحب الناس روحي والقلب داعيلك ” .
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