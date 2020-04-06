في أيام «كورونا».. مرض تعاني منه ياسمين الخطيب ويعرضها للإحراج دائما

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن معاناتها من مرض مزمن منذ طفولتها وحتى الآن، مما يتسبب لها في إحراج شديد في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ياسمين كتبت: “أعاني منذ طفولتي من سعال مزمن.. والدي لف بيا الدنيا لإيجاد علاج، بلا جدوى.. حتى نصحه أحدهم بزيارة الدكتور المصري المخضرم هاشم فؤاد -رحمه الله- فشخص الحالة بأنها (كحة عصبية)، لا تعكس أي عِلة في حنجرتي، وإنما حالتي النفسية.. فاستسلمت لها، وعشت بها.

الإعلامية المصرية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “اليومين دول لما بكح في مكان عام، الناس بتبص لي كأني إرهابية!”.

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وكانت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب قد خضعت لعملية جراحية في شهر مارس الماضي، وعادت للمنزل لقضاء فترة النقاهة.

ياسمين شاركت محبيها في صورة لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «أنا مدينة بالحب لكل الأصدقاء الذين سألوا عني أثناء غيابي.. الحمد لله أنا الآن بخير. أجريت من يومين عملية جراحية بقدمي اليسرى، أخبروني أنها عملية بسيطة، وقد كانت».

تابعت: «لكن ما عانيته من آلام بعد إنسحاب تأثير البنج، يتضائل أمامه كل هم.. ربما أراد الرحمن أن يُذكرني بجميل نعمه، المُتجلّية في جزع الأحبة، وشهامة الجدعان من الأصدقاء وهم كثر».