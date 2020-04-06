شذى تحيي ذكرى وفاة والدها بمجموعة صور وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة المصرية شذى ذكرى وفاة والدها، بكلمات مؤثرة، كشفت خلالها عن مدى اشتياقها له.

شذى نشرت مجموعة صور جمعتها بوالدها الراحل من مراحل عمرية مختلفة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “زي انهارده وفي نفس الوقت ده بالساعة والدقيقه جالي أصعب مكالمه ممكن إنسان يتحملها متقاليش فيها غير كلمتين هما البقاء لله !!!”.

وأضافت: “ساعتها بس الزمن وقف بيه وتقريبا لسه مبيتحركش.. الأيام من ساعتها بتشبه بعضها وبحاول أتعايش وأكمل وبحمد ربنا على كل حال الحمدلله”.

وتابعت: “ربنا يرحمك يا بابا ٦ سنين من غيرك و ٨ مِن غير ماما والله كل حاجه صعبه بس ربنا معايا #اللي يشوف الكلام ده يا ريت يقرأ الفاتحه لبابا و يدعيلوا هو وماما بالرحمه #ربنا يرحمك يا حبيبي#وحشتوني”.

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وكانت الفنانة المصرية شذى قد ردت مؤخرا على الانتقادات التي تعرض لها عدد من النجوم بعد دعوتهم للمواطنين بالحجر المنزلي في حملة “خليك في البيت”، وتوعيتهم بضرورته للحد من انتشار فيروس كورونا.

شذى قالت، في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “لقيت هري وهبد على السوشيال ميديا وناس زعلانة إننا بنقول اقعدوا في البيت ويقولوا الفنانين مش حاسين بالناس واصرفوا عليهم.. يا جماعة مش كل الفنانين زي اللي بتشوفوهم بيستعرضوا حاجتهم بدون ذكر أسماء وعندهم كام عربية وكذا فيلا.. لا في فنانين عاديين جدا وأنا منهم الحمد لله”.

وأضافت: “مستوايا الاجتماعي كويس بعيدا عن الشغل خالص.. تقريبا مبكسبش من شغلي حاجة فظيعة.. بيتي إيجار عندي التزامات ومصاريف فا إحنا لما بنقول اقعدوا في البيت فا إحنا معاكم على فكرة.. أنتم مش هتقعدوا في البيت وإحنا هننطلق .. علشان خاطر الوباء ده مينتشرش.. فبلاش بقا موضوع ومين هيصرف ومين هيعمل.. ربك اللي بيرزقني وبيرزقك وبيرزق اللي مش لاقي شغل.. وأصلا اللي هينزل يشتغل هيشتغل فين ما هو مش هيلاقي حد يشتغل معاه أو عنده لأن الناس المفروض تقفل ع بعضها”.

واختتمت حديثها قائلة: “بوجه كلامي للناس اللي بتكتب تعليقات مستفزة بلاش حكاية وانتوا مش حاسين بالناس لأن إحنا بنشتغل باليوم برضو على فكرة، إحنا لو معندناش حفلة النهاردة ولا فرح بكرا ولا مسلسل ولا فيلم ولا تصوير إحنا مش هنلاقي ناكل فا إحنا زينا زي الأرزقي اللي بيشتغل باليومية”.