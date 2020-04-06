أول ظهور لنجل راغب علامة بعد الحادث.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص خالد نجل الفنان اللبناني راغب علامة الأكبر على طمأنة محبيه على صحته بعد حادث السير الذي تعرض له.

خالد نشر مقطع فيديو، شكر من خلاله كل منّ سأل عنه، مؤكداً أنه بخير وأصبح بصحة جيدة، قائلاً: «خبر الحادث صحيح وقطعت على خير وأنا بألف خير، قطوع ومرّ»، كما أرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: «الحمدلله على كلّ حال شكراً لكلّ يلّي اتطمّنوا عليّي».

نجل السوبر ستار كان قد تعرض لحادث سير على طريق ضبية – بيروت، حيث تعرضت سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأساً على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة.

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راغب علامة تزوج مرتين، الأولى من سيدة لبنانية فرنسية لمدة عامين، وفي عام 1996 تزوج من جيهان العلي، ورُزق منها بولدين هما خالد ولؤي.

من ناحية أخرى، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان «ارتاح» باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هاني محروس، كما يعمل على اختيار باقي أغاني الألبوم.

يُذكر أن راغب علامة نجح في اقتناص فريقه للقب «أحلى صوت» من برنامج The Voice في موسمه الخامس، وفاز به المتسابق التونسي مهدي عياشي، وقد فاجأ السوبر ستار محبيه في الحلقة الختامية من البرنامج بطرح أغنية جديدة، بعنوان «كان غيرك أشطر»، وهي باللهجة الخليجية، من ألحان طلال، وكلمات خالد المريخي.