كريم محمود عبد العزيز يشارك في «الاختيار»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يشارك النجم المصري الشاب كريم محمود عبد العزيز، كضيف شرف في مسلسل “الاختيار”، من بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان القادم 2020 على شاشة ON، ومن إنتاج شركة سينرجي.
ويظهر كريم محمود عبد العزيز بشكل مختلف في المشاهد التي يقدمها مع المنسى أسطورة الصاعقة ، أمير كرارة، الذى تدور حوله أحداث المسلسل.
وعلى جانب أخر، يشارك كريم، في بطولة فيلم “موسى”، للنجوم إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز، وتوقف التصوير لحين الانتهاء من مسلسلات شهر رمضان المقبل 2020.
والفيلم يكشف عن أول روبوت فى الشرق الأوسط، ويمر بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة، تأليف وإخراج بيتر ميمي.
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