المغنية الأمريكية"بينك" تعلن تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 6 أبريل 2020

أعلنت المغنية الأمريكية أليشيا بييث مور، المعروفة باسم "بينك"، الأحد, تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي تعرضت لها قبل أسبوعين.



وكتبت "بينك" عبر حسابها على موقع "أنستقرام": "قبل أسبوعين ظهرت علي أنا وابني جيمسون، البالغ من العمر 3 سنوات أعراض (كوفيد-19)، لحسن الحظ طبيبنا للرعاية الأولية استطاع أن يجري لنا اختبارات وجاءت إيجابية".

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وأضافت في منشور مصحوب بصورة لها مع ابنها: "عائلتي كانت تلازم المنزل، وبقينا كذلك طوال الأسبوعين الماضيين، اتباعاً لتعليمات طبيبنا. قبل أيام قليلة أعدنا إجراء الاختبار وجاءت نتيجته سلبية".

كما أعلنت "بينك" التي اشتهرت بأغان منها "وات ابوت أس"، و"جيف مي إيه ريزون"، و"جاست لايك بيل"، تبرعها بمليون دولار يقسم بالتساوي بين صندوق مستشفى جامعة تيمبل للطوارئ في فيلادلفيا، وصندوق طوارئ رئيس بلدية مدينة لوس أنجلوس لمكافحة "كوفيد- 19".

ودعت إلى توفير الفحوص بشكل أكبر وجعلها مجانية، قائلة إنها "مهزلة وإخفاق تام لحكومتنا ألا تتيح الفحوص بشكل أوسع".