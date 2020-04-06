هل فاز براد بيت بقلب جنيفر أنيستون مرة جديدة؟

على ما يبدو ان الممثل براد بيت قد فاز بقلب زوجته السابقة الممثلة جنيفر أنيستون من جديد وذلك بعد 15 عاماً من الأنفصال، حيث أكد موقع ok magazine ان “بيت” حاول التقرب من “أنيستون” بعد انفصاله عن زوجته الممثلة انجلينا جولي في عام 2016. وكشف التقرير أن “براد بيت” تمكن أخيرًا من إقناعها بالعودة اليه.

كما ذهبت بعض المواقع الغربية التي تعنى بأخبار المشاهير الى التأكيد ان براد وجنيفر يخططان للزواج سراً قريباً جداً.

إلا ان هذه الأخبار تبقى ضمن إطار الاشاعات لأنه لم يصدر أي نفي أو تأكيد لها من قبل الطرفين.

وكانت الانظار قد توجهت الى جنيفر أنيستون وبراد بيت خلال حضورهما حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة أواخر كانون الثاني الفائت.

وظهر النجمان العالميان، في كواليس الحفل وهما يتبادلان الأحضان والقبلات، حيث رصدت الكاميرات هذه اللحظات الاستثنائية بينهما بعد افتراقهما منذ سنوات.

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وكان لافتاً تصفيق وابتسامة جنيفر أنيستون اثناء تسلم “بيت” لجائزته، أيضاً رصدت الكاميرات براد بيت في الكواليس وهو يتابع تكريم جنيفر أنستون حيث ظهر مهتماً وهو يتابع كلمتها.

نذكر ان المياه كانت قد عادت الى مجاريها بينهما، بعدما لبى براد بيت دعوة جنيفر انيستون لحضور عيد ميلادها منذ أشهر.

نشير ان جنيفر أنيستون التقت في عام 1998 ببراد بيت وتزوجا في عام 2000، انفصل الزوجان في عام 2005.

كما تزوجت جنيفر انيستون من الممثل والمخرج جاستن ثيرو ثم انفصلت عنه في عام 2016 بعد زواج استمر عامين.

اما براد بيت قد انفصل عن زوجته الممثلة انجلينا جولي عام 2016.