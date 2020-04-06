خاص- داليدا خليل: مسلسل “سرّ” خطوة مهمة في حياتي، وهل هناك جزءٌ ثانٍ؟

أطلت النجمة اللبنانية داليدا خليل في مقابلة خاصة عبر سكايب ضمن برنامج “تراندينغ” للحديث عن نهاية مسلسل “سرّ” والنجاح الذي حققه العمل طيلة فترة عرضه.

أكدت داليدا أن النهاية كانت غير متوقعة وهذا ما كان يقصده المؤلف والمخرج والمنتج الذين كانوا يريدون نهاية صادمة، ومنها أن لا تكتمل علاقة “تالين وجاد” وان يفترقا في النهاية بالوقت نفسه كان الجمهور يريد ان يستمرا مع بعضهما. وتابعت ان هذه النهاية فتحت المجال لجزء ثانٍ ولكن لا تعلم حتى الساعة اذا ما كان هذا الموضوع وارد لدى شركة الانتاج. وشكرت داليدا الله على الأصداء الإيجابية حول المسلسل والتفاعل الجميل من قبل المشاهدين خاصة مع الحلقة الأخيرة حيث أنهم لا يريدون للشر المتمثل بالنجم الفدير بسام كوسا ان ينتصر.

ورداً على سؤال ماذا تحضر بعد مسلسل “سرّ”؟، أشارت داليدا الى أنها كانت تضع اللمسات النهائية لتصوير فيديو كليب لأغنية جديدة باللهجة المصرية تتحدث عن الحب والإيجابية والتفاؤل في الحياة، لكن للأسف بسبب أزمة كورونا لم تستطع التصوير والآن هناك حظر تجول، فهي تتواجد في المنزل للحفاظ على صحتها وصحة كل من حولها. وشددت داليدا الى أنها دائماً تعرّف عن نفسها الى أنها ممثلة ولكن تحب أن تغني في أعمالها أو ضمن عمل استعراضي يتضمن رقصاً تعبيرياً.

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وعن غيابها هذا العام عن المنافسة في شهر رمضان المبارك، أكدت داليدا الى أنها انتهت من تصوير مسلسل “سرّ” قبل فترة وجيزة من تعاقدات الاعمال الرمضانية وهي تنتظر بشغف هذا الموسم كي تتابع أعمال زميلاتها في الوسط الفني. مضيفة أن مسلسل “سرّ” خطوة مهمة جداً في حياتها الفنية “ومش غلط البريك حتى ادرس العمل جديد بكل تفاصيله” خاصة بعد خطوة “سرّ” الناجحة جداً.

كما عبّرت داليدا عن حزنها بسبب توقف عرض الفيلم الاماراتي “بعد الخميس” بسبب أزمة كورونا، حيث ان الفيلم كان يحقق نسبة مشاهدة عالية في أول ايام عرضه في دور السينما في الخليج ولكن توقيت العرض لم يسعف الفيلم على أمل عرضه بعد الأنتهاء من أزمة كورونا. وتابعت داليدا معبّرة عن فخرها بالمشاركة لأول مرة في فيلم خليجي وتشرفت بالعمل مع ممثلين كبار في الخليج.

أخيراً تمنت داليدا أن تمر هذه الأزمة الصحيّة على خير كي يعود الناس الى حياتهم الطبيعية واعمالهم.

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