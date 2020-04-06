تعرف علي طريقة نجوى كرم للتسلية في الحجر تلفت الأنظار

لفتت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أنظار الكثير من متابعي حسابها على "تويتر" من خلال طريقة التسلية التي اختارتها لتمضية مرحلة الحجر المنزلي.

وجاء هذا من خلال سلسلة تغريدات نشرت فيها عدداً من الأحجيات والنكات. وتفاعل معها الكثير من المتابعين وأبرزهم الفنانة السورية شكران مرتجى التي علقت على إحدى الأحجيات وغردت: "يمكن التماسيح يتخبوا من حدا من البشر بيخافوا من الكورونا قام هو بيقطع النهر شلون؟".

وهو ما دفع الفنانة اللبنانية إلى الثناء على طرافتها حيث كتبت: "ما في منك بكل الظروف". ورد الكثير من المتابعين على اسئلتها ومنها: "حزورة: الأسد عمل اجتماع بالغابة، إجوا كل الحيوانات ما عدا الزرافة ليش؟" و"حزورة: كيف منحط الزرافة بالبرّاد بـ 4 حركات؟" وأجابت: "منفتح البرّاد منشيل الفيل منحطّ الزرافة منسكّر البرّاد".

كما علقت في إطار أحجية أخرى عن الفارق بين الزيتون والليمون: "من الزّيتون فينا نعمل زيت زيتون بس من اللّيمون ما فينا نعمل ليم ليمون وكمان باللّيمون فينا نعمل ليموناضة بس من الزّيتون ما فينا نعمل زيتوناضة".

وأضافت: "آخر حزورة واحد عم يقطع النّهر كيف قدر قطعوا ومحطوط لوحة مكتوب عليها ممنوع عبور النّهر لأن في تماسيح".

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ودعت نجوى متابعيها في إحدى التغريدات إلى الالتزام بقواعد السلامة التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وكتبت: "بدّي قلكن شي. بترجّاكن تصرّفوا بوَعي، بس أكيد من دون رعب ومن دون خوف ووسوَسة، بس بإيمان وحكمة حتى نتخطّى المرحلة. تصبحوا على حرّية".

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