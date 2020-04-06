كتائب جهادية تهدد "راقصة كورونا" بالقتل في تونس

تونس - لايف ستايل
كشفت الفنانة الاستعراضية التونسية، نرمين صفر، والتي باتت تعرف بـ"راقصة كورونا" في تونس، عن تلقيها تهديدا بالقتل من قبل كتائب "عقبة بن نافع"، المصنفة كتنظيم إرهابي في تونس.
وفي شريط فيديو نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، أطلقت صفر نداء استغاثة للسلطات التونسية، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا من شخص هددها بالقتل حال خروجها من المنزل، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى كتائب "عقبة بن نافع".
كما نشرت أيضا صور للرسائل المرسلة من الجاني، إضافة إلى رقم هاتفه، وتتضمن تهديدا صريحا بالقتل.
وبعد ساعات نشرت صفر فيديو آخر، أكدت فيه أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتأمين حماية أمنية لمنزلها.
وكانت صفر أثارت الجدل أخيرا بعد تقديمها لوصلات رقص مباشرة على صفحتها في موقع فيسبوك، داعية التونسيين إلى متابعتها لكسر حدة الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا.
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