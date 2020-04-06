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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة راندا على تهنئة ابنتها الفنانة الشابة جميلة عوض بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 6 أبريل.
ونشرت راندا صورة تجمعها بجميلة، بتقنية الأبيض والأسود، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، معلقة "كل سنة وانتي طيبة يا عمري يا أجمل قلب بشكر ربنا لوجودك في حياتي، بحبك أوي".
يُذكر أن جميلة عوض شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "بنات ثانوي"، إلى جوار محمد الشرنوبي، محمد مهران، وهنادي مهنا.
كانت هذه تفاصيل خبر راندا تهنئ ابنتها جميلة عوض بعيد ميلادها: بشكر ربنا لوجودك بحياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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