راندا تهنئ ابنتها جميلة عوض بعيد ميلادها: بشكر ربنا لوجودك بحياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة راندا على تهنئة ابنتها الفنانة الشابة جميلة عوض بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 6 أبريل.

ونشرت راندا صورة تجمعها بجميلة، بتقنية الأبيض والأسود، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، معلقة "كل سنة وانتي طيبة يا عمري يا أجمل قلب بشكر ربنا لوجودك في حياتي، بحبك أوي".

يُذكر أن جميلة عوض شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "بنات ثانوي"، إلى جوار محمد الشرنوبي، محمد مهران، وهنادي مهنا.