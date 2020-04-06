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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تعرض قناة وزارة الثقافة، على موقع "يوتيوب" في التاسعة من مساء اليوم الاثنين، حفل الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس.
يقود الفريق مؤسسه الموسيقار باسم درويش ومعه نخبة من النجوم كضيوف شرف، بينهم الفنان محمد منير، علي الهلباوي ومونيكا جورج.
يأتي عرض الحفل ضمن مبادرة "خليك بالبيت.. الثقافة بين ايديك"، والتي أطلقتها وزارة الثقافة تشجيعا للجمهور على البقاء في البيت للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عرض حفل "كايرو ستيبس" على "يوتيوب" بمشاركة محمد منير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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