عمرو سمير عاطف: "المسلسلات مش دين وما ينفعش تتقارن بالمساجد والكنائس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علق السيناريست عمرو سمير عاطف على الجدل المُثار منذ فترة، بسبب قرار إغلاق دور العبادة، في الوقت الذي تواصل المسلسلات التصوير في الاستديوهات ولم تتوقف، وهو ما يعتبره البعض تناقص مطالبين بإيقاف التصوير.

وكتب عمرو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "ما ينفعش تقارن المسلسلات بالجامع والكنيسة وصلاة الجمعة والقداس، المسلسلات مش دين والاستديو مش معبد، لكن ينفع تقارنها بالصناعات والبزنس والإنشاءات والمصانع ينفع تتسائل في استنكار عن ليه مثلا المعبد اليهودي مفتوح لكن الكنيسة والمسجد مقفولين -ده بفرض ان ده بيحصل مثلا -ده كده تساؤل سليم وله معنى مظبوط".

وتابع "إنما تقول ليه أقفل الجامع وأفضل أصور مسلسل فده سؤال اللي بيطرحه بيتعمد إساءة فهم المشكلة وبيغفل عن عمد أو جهل البعد الاقتصادي وأكل العيش والعقود والالتزامات، مش معنى كلامي إطلاقا اني مع او ضد استمرار التصوير انا ما باتكلمش عن كده انا بس بقيت -كواحد محكوم عليه انه يشتغل الشغلانة دي - مش قادر استحمل الجهل والسواد والحقد والحسد والغل والاحتقار اللي قطاعات عريضة من الناس في مصر بتمارسه ضد المسلسلات، وفي نفس ذات الوقت بيقعدوا يتابعوها".

يُذكر أن عمرو سمير عاطف يشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، إخراج ياسر سامي.