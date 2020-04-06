وفاة الفنانة العالمية شيرلي دوجلاس بالتهاب رئوي حاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا النجمة العالمية شيرلي دوجلاس، عن عمر يناهز 86 عاما، نتيجة إصابتها بالتهاب رئوي حاد، مساء أمس الأحد.

وكتب نجلها، كيفر سترلاند، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" أن والدته رحلت بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد، ولا علاقة لفيروس كورونا المستجد بالوفاة.

"شيري" هي ممثلة تليفزيونية وناشطة، ولدت في 2 أبريل 1934، تخرجت من الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن عام 1952، ومن أشهر ما قدمت فيلم "لوليتا" للمخرج ستانلي كوبريك