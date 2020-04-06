"إنت جدع" لمحمد رمضان تتجاوز 19 مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت مشاهدات أغنية "إنت جدع" للفنان محمد رمضان، 19 مليون مشاهدة وذلك بعد شهر من طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب. الأغنية من كلمات البلدوزر والجنتل، وألحان وتوزيع إسلام الأبيض. Advertisements واعتمد "رمضان" في تصوير الكليب على تصوير مشاهد الأغنية وسط جمهوره في الشوارع، وظهر تفاعل الجمهور معه. يذكر أن محمد رمضان يستكمل حاليا تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم. المسلسل بطولة عبدالعزيز مخيون، نور، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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