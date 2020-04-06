تراند اليوم : محرج للغاية.. فنان عالمي يهين فنان كويتي شهير أمام الملايين



وضع الفنان الكويتي ناصر عباس، نفسه في موقف محرج للغاية، بعدما عمد إلى استفزاز الفنان العالمي جاستن بيبر، خلال بث مباشر للأخير، حيث طلب منه الغناء معه وظل يكرر تعليقه كثيرًا ما اضطر الفنان العالمي إلى حظره من حسابه.

حيث قام عباس باقتحام بث مباشر للفنان العالمي، وبدأ بإصرار يُرسل تعليقات متكررة دون توقف، يطلب خلالها الغناء مع بايبر، ما جعل الأخير يستشيط غضباً، ويقوم بحظره ليُكمل البث المُباشر دون إزعاج.

وانقسم الجمهور إلى قسمين بعد تصرف بايبر، منهم من دافع عنه ورأوا أن ما فعله مبرراً بسبب إزعاج عباس، ومنهم من رأى أنها إهانة غير مبررة في حق فنان كويتي.

ورغم أنه لا اختلاف بأن ما حدث مع عباس موقف مُحرج، إلا أنه لم يتعظ، وأعاد الكرة حين اقتحم بث مباشر للفنانة العالمية ماديسون بير، لكنها لم تتخذ أي اجراء ضده.

يذكر أن ناصر عباس هو فنان إيراني الأصل مقيم في الكويت من مواليد عام 1995، دخل المجال الفني في عام 2010 ومازال مستمر فيه، كما أن أخيه هو الفنان عبد الله عباس وعمه جاسم عباس.



