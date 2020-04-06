الخميس.. مصطفى حجاج يُحيي حفلًا غنائيًا على يوتيوب

يستعد المطرب مصطفى حجاج لإحياء حفل غنائي، ضمن مبادرة "خليك في البيت"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

من المقرر أن يقدم حجاج خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره، منها :"خطوة، آه يا حنان، نصيبي وقسمتك، يا منعنع، يا لوز

مقشر".

جدير بالذكر أن المطرب مصطفى حجاج طرح أغنيته الأخيرة بعنوان "نصيبي وقسمتي"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب"، ضمن أغاني ألبومه "هتزهزه"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وهندسة صوت هاني محروس.