الجمعة.. علي الحجار يُحيي حفلًا غنائيًَا أون لاين

يستعد المطرب على الحجار لإحياء حفل غنائي لجمهوره "أون لاين"، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولمدة ساعة للحد من تفشي مساءً، ولمدة ساعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من المقرر أن يقدم الحجار خلال الحفل مجموعة متنوعة أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها الجمهور على خشبة المسرح. أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها الجمهور على خشبة المسرح. يذكر أن طرح المطرب علي الحجار أخيرًا أغنية جديدة بعنوان «اللي اشترى» من كلمات حسن رياض، ألحان حسن زكي، توزيع مادو، وأخرج الفيديو كليب هاشم طاهر.

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