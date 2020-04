بالفيديو.. تعرف على الأفلام الأقرب لقلب محمد هنيدي

استضاف الإعلامي هشام الهويش النجم محمد هنيدي من خلال برنامجه " كاربول كاريوكي " على قناة SBC، وتحدث هنيدي من خلال الحلقة عن أقرب الأفلام لقلبه والتى يعتبرها نقلات في حياته وهم صعيدي في الجامعة الأمريكية والتى وصفه ب" وش الخير " كذلك " فول الصين العظيم ".

استكمل هنيدي وصفه لأفلامه ليصف فيلم " همام في امستردام " بأنه تأكيد لنجاحه

عقب صعيدي في الجامعة الأمريكية،وفيلم " يا أنا يا خالتي " بانها حبيبه قلبه، أما عن مسرحية " حزمني يا " فأعتبرها البداية الحقيقة في المسرح.

وصف محمد هنيدي فيلمه " بلية ودماغه العالية " بأنه كان سعيد بالعمل مع المخرج الراحل نادر جلال، وعن " إسماعيلية رايح جاي

" قال عنها أنها البداية الحقيقية له قبل صعيدي في الجامعة الامريكية.

وأضاف هنيدي قائلًا عن " جائنا البيان التالي " بأن شخصياته مازالت تعيش في أذهان الناس حتى الأن، وعن " عندليب الدقي " وصفه بأنه تجربة عظيمة وبداية جديدة له، واخيرًا أوضح أنه سعيد بتجربة فيلم " وش اجرام " التي لاقت نجاح جماهيري.

