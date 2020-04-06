بالفيديو.. تعرف على الأفلام الأقرب لقلب محمد هنيدي

استضاف الإعلامي هشام الهويش النجم محمد هنيدي من خلال برنامجه " كاربول كاريوكي " على قناة SBC، وتحدث هنيدي من خلال الحلقة عن أقرب الأفلام لقلبه والتى يعتبرها نقلات في حياته وهم صعيدي في الجامعة الأمريكية والتى وصفه ب" وش الخير " كذلك " فول الصين العظيم ".
استكمل هنيدي وصفه لأفلامه ليصف فيلم " همام في امستردام " بأنه تأكيد لنجاحهعقب صعيدي في الجامعة الأمريكية،وفيلم " يا أنا يا خالتي " بانها حبيبه قلبه، أما عن مسرحية " حزمني يا " فأعتبرها البداية الحقيقة في المسرح.
وصف محمد هنيدي فيلمه " بلية ودماغه العالية " بأنه كان سعيد بالعمل مع المخرج الراحل نادر جلال، وعن " إسماعيلية رايح جاي" قال عنها أنها البداية الحقيقية له قبل صعيدي في الجامعة الامريكية.
وأضاف هنيدي قائلًا عن " جائنا البيان التالي " بأن شخصياته مازالت تعيش في أذهان الناس حتى الأن، وعن " عندليب الدقي " وصفه بأنه تجربة عظيمة وبداية جديدة له، واخيرًا أوضح أنه سعيد بتجربة فيلم " وش اجرام " التي لاقت نجاح جماهيري.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status لقلبه؟" target="_blank">شاهد الفيديو من هنا: الأفلام الأقرب لقلب محمد هنيدي
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تتوقعون وش أقرب فلمين عملها الفنان #محمد_هنيدي لقلبه؟— SBC channel (@SBC_Channel) April 5, 2020
#كاربول_كاريوكي#محمد_هنيدي_على_SBC@HishamStar@OfficialHenedy@cpk_saudia pic.twitter.com/mpnRa2Vwow
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