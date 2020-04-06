بالفيديو.. تعرّف على أقرب الإفيهات لقلب محمد هنيدي

حل الفنان الكوميدي محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي هشام الهويش في برنامج " كاربول كاريوكي" على قناة SBC، ليفتح هنيدي قلبه للهويش ويحكي عن كواليس أشهر إفيهات في الأفلام.

ومن بين الإفيهات التي ارتجلها هنيدي كان الإفيه المستخدم بكثرة هذه الأيام"والنبي لأنيمك من المغرب يا صين" من فيلم "فول الصين العظيم"، الذي يتم استخدامه بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ليعكس الجمهور الأفيه بأن الصين

هي من جعلت العالم ينام من المغرب، وعن الكواليس يكشف هنيدي أن هذه الجملة كانت ارتجالية بناءً على طلب من المخرج بأن يرتجل جملة لختام المشهد.

كذلك الأفيه الخاص بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي لم يكن مخططًا له مسبقًا بل طُلب منه جملة ليختم بها أحد المشاهد بينه وبين أحمد السقا

فكانت جملته الأشهر "يا علي متأمنش لأي حرمة حتى لو أمك ولو أبوك طلقها متأمنلهاش".

يذكر أن أحدث أعمال هنيدي كانت مسرحية "ثلاثة أيام في الساحل"، الذي شاركه فيها عدد من نجوم الفن المصري، من بينهم محمد ثروت، ندى موسى، كذلك أحدث ما قدمه محمد هنيدي على الشاشة الصغيرة كان مسلسل "أرض النفاق"، مع دلال عبدالعزيز وهنا شيحة.

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ما هي أفضل "إفِّيهات" للفنان #محمد_هنيدي؟

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— SBC channel (@SBC_Channel)

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