بعد أن خطف الأنظار بإعلانه الجديد.. غباشي يشارك في مسلسلين برمضان

يعيش الفنان الشاب أحمد صبري غباشي حالة من النشاط الفني المكثف، بعد أن حقق إعلانه الجديد لإحدى شركات الاتصالات صدى إيجابيًا واسعًا، ليكون نافذة له للمشاركة في عملين دراميين في رمضان المقبل.

قال غباشي في تصريحات صحفية إن مشاركتي في الإعلان الأخير لإحدى شركات الاتصالات كان "وش الخير عليا" بعد أن حقق ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب وأكثر من مليون مشاهدة على موقع

التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما أثنى عليه عدد كبير من نجوم الفن والإخراج والسيناريو، من بينهم المخرج ياسر سامي، والسيناريست مدحت العدل، والفنانون هبة مجدي ونضال الشافعي وأحمد عزمي ومحمد فهيم وغيرهم.

وأكد غباشي: أن الإعلانات هذه الأيام أصبحت فنًا لا يختلف عن الدراما والسينما بل أحيانًا كثيرة تستغرق الأعمال الإعلانية جهدًا أكبر في

الإخراج والتصوير.

وتابع غباشي: أعتبر أن نجاح إعلاني الأخير كان مدخلًا لمشاركتي في عملين دراميين دفعة واحدة بموسم رمضان المقبل وهما مسلسل "النهاية" أمام الفنان يوسف الشريف، وكذلك مسلسل "ونسني" للمخرج رامي رزق الله.

يذكر أن الفنان أحمد صبري غباشي هو ممثل وكاتب ومخرج وأكاديمي، شارك في أعمال مسرحية منها "هولاكو" و"الملك لير"، ودرامية مثل "حكايات بنات" الذي يعرض حاليًا، و"كلبش 2" في رمضان الماضي، إضافة إلى مشاركته في الإخراج والتمثيل بعدد من الأفلام القصيرة، ويغير جلده في رمضان المقبل بدورين مختلفين في مسلسلي "النهاية" و"ونسني".