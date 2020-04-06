شاهد.. صلاح عبدالله لجمهوره: انشروا صورة من ألبوم الحياة

نشر الفنان الكبير صلاح عبدالله صورة له برفقة مجموعة من نجوم الفن منهم احمد السقا، احمد عز، شريف منير، احمد رزق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب صلاح عبر حسابه قائلا :"قبلت التحدي من الجميع وسط جائحة كورونا.. أطلب من كل الإيجابيين عشاقالحياة اليوم أن ينضموا إلى التحدي وينشروا صورة لهم من ألبوم الحياة.. صورة واحدة فقط، بدون وصف".
وتابع حديث قائلا :"الهدف هو اغراق الإنستجرام بصور ايجابية بدلا من السلبية رغم مرارة الواقع المعيش !! يرجى نسخ النص".
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