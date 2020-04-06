فن ومشاهير

تعرف على تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد

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تصدر الفنان رامز جلال محركات البحث في مصر بأكثر من الفي بحث، وذلك رغبة من جمهوره لمعرفة تفاصيل برنامجه الجديد والمفترض عرضه في موسم رمضان المقبل. 

 

يستعين رامز في برنامجه بالإعلامية أروى وعدد من الفنانين والمشاهير، كما

يظهر في الجزء الأول من الحلقة بشخصيته الحقيقية ليوهم الضيف بأنه يشاركه نفس المقلب. 

 

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يشار أن الحملة الدعائية الخاصة بالبرنامج سوف تبدأ في غضون أيام قليلة كما إن

رامز قام تسريب بعض الأخبار الخاصة عن تحضيره لبرنامج أخر في الفلبين حتى يبعد الشك عن الضيوف بكونه وراء المقلب. 

 

الجدير بالذكر إن رامز جلال قدم العام الماضي برنامج "رامز في الشلال" والذي يصطحب فيه فريق البرنامج الضيف لأحد الجزر ومن ثم تبدأ المغامرة التي يديرها رامز جلال.

 

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