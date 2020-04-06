رامي عياش يطرح برومو أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​رامي عياش​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي برومو أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب" التي يستعد لطرحها قريباً.

الأغنية من كلمات مازن غنام، الحان رامي عياش وتوزيع داني حلو.

ومن ناحية أخرى، كان منذ ايام قد احيا رامي عياش حفلا مباشرا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حظيت هذه الخطوة بإعجاب عدد كبير من محبيه، وقد قدّم فيه باقة من اجمل اغنياته.

وقال:"من القلب للقلب ولأن الموسيقى حياة رح طل عليكن بحفلة لايف بلا بطاقات نغني ونعزف سوا ليلة الجمعة الساعة ٩ المسا... انتو طلبوا وتمنّوا... خلينا نخفف عن بعض هالقعدة بالبيت".

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