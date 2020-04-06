ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية ​مها المصري​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بعضاً من تفاصيل قضائها للحجر المنزلي لتفادي إنتشار فيروس كورونا.

وظهرت المصري في الفيديو برفقة إبنتها الممثلة السورية ​ديما بياعة​، بينما كانت ديما تخترع بعض أصناف الأطعمة.

وعبرت المصري لابنتها عن إتقانها لفن الطبخ حين قالت: "يسلموا إيديك يادمدوم هاد اسمو حجر صحي"، لترد عليها ديمة بأنه حجر غير صحي في إشارة منها إلى أنهما يقضيانه في طهي الطعام.

وفي السياق ذاته كانت نشرت المصري سابقا عبر صفحتها فيديو لأغنية السيدة فيروز "قمرة يا قمرة" وكتبت لمتابعيها متمنية عليهم أن يبقوا في منازلهم من أجل التعاون للقضاء على فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديما بياعة ووالدتها مها المصري تقضيان الحجر المنزلي في المطبخ-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.