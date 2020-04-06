هجوم عنيف على داليا مصطفى.. وما علاقة فاتن حمامة؟ بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ لهجوم عنيف من قبل متابعيها، بعد أن نشرت صورتها الى جانب صورة الممثلة المصرية الراحلة ​فاتن حمامة​، مشيرة لوجود شبه بين الصورتين .

وإنهالت التعليقات عليها التي تؤكد عدم وجود شبه على الإطلاق، وكتبت إحدى المتابعات لها :" مفيش شبه خالص" ولم تتمكن داليا سوى كتابة "طبعًا".

كما أحرجتها متابعة أخرى، وكتبت :"يخربيت الثقة"، وردت داليا قائلة :" شكراً يا ستي".

وكانت داليا قد عبّرت عن مخاوفها من إصابتها وأبناءها بالسمنة، نتيجة عدم مغادرتهم المنزل وإلتزامهم الكامل بالحجر المنزلي، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

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