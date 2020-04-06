توم هولاند ينفصل عن حبيبته

ميرنا وليد - بيروت - انفصل بطل فيلم "سبايدر مان" ​توم هولاند​ عن حبيبته أوليفيا بولتون بعد علاقة دامت لعدة أشهر.

وكان توم قد ارتبط بأوليفيا قبل تسعة أشهر فقط وتناولت الصحافة الموضوع بعد ان شوهدا في مهرجان الصيف البريطاني هايد بارك وكانت تجمعهما علاقة رومانسية كما كانا يشربان البيرة معاً ووقتها كانت الاشاعات تحوم حول علاقة توم بالفنانة زيندايا التي نفاها بتواجده عن قرب مع أوليفيا. سبب الانفصال حتى الآن غير معروف الا ان بعض المصادر المقربة من الطرفين اشارت الى أنهما وجدا بأن بقائهما أصدقاء أفضل لهما

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